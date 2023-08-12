Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Emekli Hocalarımızdan Erkiletli Diyanet işleri emekli teftiş kurulu başkanlarından, Bakü din hizmetli müşavirliği hizmetlerinde bulunan Abdullah Soyak vefat etti.

Emekli Kocasinan Müftüsü Nurullah Soyak Hocaefendinin ağabeyisi olan Abdullah Soyak hoca, Kayseri İmam Hatip mezunu, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ilk mezunlarından olup, İlim Yayma Cemiyetinin de üyesiydi.

Aynı zamanda diş hekimi İlhan Karacaların kayınbabası, eşi eczacı Leyuze Karacalar'ın da babası olan Abdullah Soyak'ın cenazesi 12 Ağustos cumartesi günü ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camiinden ksldırılacaktır.