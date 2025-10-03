Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'

Baki Turan, Global Sumud Filosunu organize edenlere teşekkür ederek, "Belki Gazze’ye giremediler ama dünyada milyarlarca insanın gönlüne girdiler, taşlaşmış kalpleri pamuğa çevirdiler. İsrail’in barbarlığını, soykırımını ve katilliğini dünyaya tanıttılar" ifadelerini kullandı.

Oğlunun bir ay önce İtalya'dan sefere başladığını ve Tunus ile Girit'te çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını aktaran Baki Turan, "44 gemi 497 aktivistle yola çıktı. Bu aktivistlerin sadece yüzde 15’i Müslüman, diğerleri Batı’dan. Batı bu mücadelede bizi geçti" dedi.

Turan, "Katil Siyonist sürüleri filonun önünü keserek müdahaleye başladılar. Oğlum Abdussamet, gemide bulunan aktivistlerle birlikte telefonlarını denize attılar ve o günden sonra irtibatımız kesildi" şeklinde konuştu.

Oğlunun Aşdot Limanı'na götürüldüğüne dair televizyonlardan bilgi aldığını belirten Baki Turan, "Devlet yetkililerimizden talebim, katil Siyonist İsrail’in elinden kaçırılan çocuklarımızın kurtarılması ve ailelerine kavuşturulmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Baki Turan, oğlunun eylemlerinin arkasında durduklarını ve gurur duyduklarını vurgulayarak, tüm aktivistlere destek verdi.