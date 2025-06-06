Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban yerine yanlışlıkla kendisini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de bazı vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirirken yaralandı. Genellikle elini kesenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar ise kurbanlık hayvanın darbesinden dolayı yaralandı. Aldığı darbe ile vatandaşların ayağından ve kafasından yaralandığı görüldü. Yaralanan acemi kasaplar, Kayseri Devlet Hastanesi’ne kendi imkanlarıyla gelerek tedavi olduktan sonra hastaneden ayrıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bayram namazında çocuklara harçlık sürprizi
Bayram namazında çocuklara harçlık sürprizi
Kayseri protokolü Hunat Cami'nde bayramlaştı
Kayseri protokolü Hunat Cami’nde bayramlaştı
Trafikte bayram mesaisi: Ekipler yol durumu hakkında bilgilendiriyor
Trafikte bayram mesaisi: Ekipler yol durumu hakkında bilgilendiriyor
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Arefe gününde sevdiklerini mezarlıkta yalnız bırakmadılar
Arefe gününde sevdiklerini mezarlıkta yalnız bırakmadılar
İYİ Parti'de bayramlaşma töreni düzenlendi
İYİ Parti’de bayramlaşma töreni düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!