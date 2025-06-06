Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de bazı vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirirken yaralandı. Genellikle elini kesenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar ise kurbanlık hayvanın darbesinden dolayı yaralandı. Aldığı darbe ile vatandaşların ayağından ve kafasından yaralandığı görüldü. Yaralanan acemi kasaplar, Kayseri Devlet Hastanesi’ne kendi imkanlarıyla gelerek tedavi olduktan sonra hastaneden ayrıldı.