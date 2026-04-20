ACES Başkanı Lupatelli'ye Erciyes'in spor potansiyeli tanıtıldı

Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve ACES Yönetim Kurulu Kayseri’de birbirinden farklı sunum toplantılarına katılmaya devam ediyor. ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve ACES Yönetim Kurulu, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında Erciyes’i ziyaret etti. Yapılan Erciyes ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Koordinatörü Fatih Çağan eşliğinde Erciyes’te dört mevsimde yapılan sportif faaliyetleri, kayak merkezinin potansiyeli, Erciyes’in uluslararası standartlardaki kayak pistleri ve yüksek irtifa spor turizmi potansiyelini kapsayan sunum gerçekleştirildi.