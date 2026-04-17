ACES Europe Başkanı Lupatelli: Kayseri yüzde 99,5 oranında Dünya Spor Başkenti seçilecek



(RHA)- Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreciyle ilgili düzenlenen lansman toplantısında konuşan Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES Europe) Başkanı Gian Francesco Lupatelli, “Bugün burada yapılan sunum 9 ülkede yapılan sunumların en güzeli ve en başarılısıydı. Şunu söyleyebilirim Kayseri yüzde 99,5 oranında Dünya Spor Başkenti seçilecek” dedi.

Bir düğün salonunda düzenlenen lansman toplantısına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli, ACES Europe’den heyet, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Toplantıda yapılan Kayseri sunumunun ardından konuşan ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupatelli, “Kayseri 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olmadan önce biz buraya ziyarette bulunduk. Herkes bu konudaki isteğini bize dile getirdi. Spor başkenti olarak başvuru yapan ve gittiğimiz 9 ülke vardı. Bugün burada yapılan sunum 9 ülkede yapılan sunumların en güzeli ve en başarılısıydı. Burada yapılan çalışmanın arkasında olan Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür etmek isterim. Yine emeği geçen herkese tebriklerimi sunarım. Şunu söyleyebilirim Kayseri yüzde 99,5 oranında dünya spor başkenti seçilecek” diye konuştu.

“KAYSERİ BUNU GERÇEKTEN HAKEDİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Elbette bizlerin bu çalışmaları yapmasına vesile olan yüreklendiren burada ben sayın valimizi paylaşmak istiyorum. Benden bir söz almıştı. Ama söz yüzde 99,5'luk oldu. Nasıl olacak bilmiyorum. Dedi ki: ‘Başkanım, Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanını aldınız. Altın bayrağı getirdiniz. Ancak bu defa Dünya Spor Başkenti olmak için söz istiyorum. Bunu bekliyorum. Var mısın?’ dedi. Ben de o sözü verdim. ‘Varım’ dedim. İnşallah'ı tamam. Mevlam mahcup etmesin. Bu da ayrıca güzel bir söz bizim için. Ben umuyorum ve inanıyorum ki Kayseri bunu gerçekten hak ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gençlik Spor Bakanımıza ve kıymetli ekibine bizlere her aşamada verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten Gençlik Spor Bakanımızdan ne zaman istediğimiz bir konu olsa bizi mahcup etmez. Bizi orada boynu bükük göndermez ve bizlere sahip çıkar. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle biz biriz, beraberiz. Hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye'yiz diyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’DE SPORLA İLGİLİ İDEALİMİZ VARDI”

Vali Gökmen Çiçek de, “Kayseri'de spor yaşanır dedik. Kayseri'de sporla ilgili idealimiz vardı. Biz spor başkenti olmayı gerçekten çok istiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sözü 1,5 milyonluk Kayseri'ye herkesin içerisinde ‘size söz veriyorum Kayseri Spor Başkentliğini almak için her şeyi yapacağız’ demişti. Kulaklarımız bunu duymuştu. Şimdi ACES Başkanımızın konuşmasında yüzde 99.5 bu iş Kayseri'de derken Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ACES Başkanımızı huzurlarınızda alkışlamak istiyorum. Biz Kayseri'den bir şey göstermek istiyoruz ve son zamanlarda gördüğümüz bir şey var. Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, Türkiye'de, yine Afrika'da, Latin Amerika'da, dünyanın neresinde olursa olsun gençlerimiz bir tehdit altında” şeklinde konuştu.“SUÇA BULAŞMA ORANLARI 2026’DA YÜZDE 16 DÜŞMÜŞTÜR”

Sözlerini sürdüren Vali Çiçek, şöyle konuştu: “Dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun bütün gençler uyuşturucu satıcıların, organize suç örgütlerinin, terör örgütlerinin hedefi halinde. Gençlerimizi kurtarmanın bir tek yolu var. Hangi görüşte olursa olsun bir tek yolu spor. Kayseri'nin bu noktada dünyaya söyleyecek sözü var. Tüm dünyaya spor başkenti olduğumuzda haykıracağımız bir konu var. Hangi etnik kökenden olursa olsun tüm gençlerimiz Fransa'daki anneyle, Afrika'daki annenin çocuğunun uyuşturucu kullanmasıyla ilgili yaşadığı ızdırabın aynı olduğunu biliyoruz. Dünya topyekun olarak hep birlikte bir seferberlik havasında sporla ilgili gençlerin sporla buluşması anlama da birlikte hareket etmek durumunda. Kayseri'den bir ses vereceğiz. Diyeceğiz ki: ‘Sporla bir ideolojik saplantıyla beraber spora bağlanacağız. Sporu bir dava olarak göreceğiz. Dolayısıyla hem suç oranlarında hem gençlerimizin suça karışma olaylarında mutlak bir düşüşü hep beraber yaşayacağız. Ben şehrin valisi olarak güvenlikten sorumlu en üst amiri olarak büyük bir gururla söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmaları, Spor Bakanlığımızın çabaları, Kayseri'de sporla yapılan yatırımlarla gençlerimizin suça bulaşma oranları 2026'da yüzde 16 düşmüştür. Spor başkenti olduğumuzda da şeffaf bir şekilde emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla beraber çıkacağız gençlerimizin suça karışma oranlarındaki artış veya düşüşü bu şehre sunacağız.”

