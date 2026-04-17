ACES heyeti 3 gün boyunca Kayseri’de değerlendirme yapacak

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli, ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, komite üyeleri, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ACES heyetinin 3 gün boyunca Kayseri’de incelemelerde bulunacağını belirterek, “Sporu her yaşa yayacak anlayış içerisinde alt yapısıyla birlikte Kayserimizde ön plana çıkarmaya çalışırken 2024 yılında Avrupa’nın en iyi spor şehri altın bayrak ödülünü bizlere layık gören ACES’in kıymetli başkanına, genel sekreterine ve ekiplerine ben özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri aynı zamanda çok önemli bir turizm şehri olma yolunda çabalarını sürdürürken gastronomide ve turizm kültürü bağlamında da ön plana çıkmaktadır. Bu anlayış içerisinde Kayserimizin 2024 yılında Avrupa’nın en iyi spor şehri olma unvanını alınca ACES Genel Sekreterinin de söylediği gibi 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda hem cesaretlendi hem de bu kapı aralandı. Bu anlayış içerisinde onu da başaracağımıza inanıyoruz. Yerinde gözlemleme bağlamında 3 gün burada konuklarımız olacaklar ve incelemelerde bulunacaklar. Spor altyapısını böylece görme fırsatını elde edecekler” ifadelerini kullandı.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli de Kayseri’yi çok iyi tanıdıklarını ve 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesi için iyi dileklerde bulunduklarını ifade ederek, “Biz aynı zamanda Avrupa Olimpiyat Komitesinin de bir üyesiyiz. ACES Avrupa Spor Başkenti ve Şehirleri Federasyonu’nun Estonya’da yaptığımız toplantısında Kayseri’nin zaten adaylığı konusunda görüşmelerimizde oldukça güzel gelişmeler kaydettik. Ben bu tüm yapılan çalışmalar kapsamında bu amaç doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımı sunmak isterim. Bugün 9 ülke olarak bulunuyoruz. Kuruluşumuz 9 ülkeyi temsil ediyor ve bayramlarımız burada sergileniyor. Biz Kayseri’yi çok iyi tanıyoruz. 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesinde de iyi dileklerimizi ifade etmek isterim” dedi.