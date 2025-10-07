Açgözlülük enflasyonu: Greedflasyon nedir ?

İngilizce "Greed" (Açgözlülük) ve "İnflation" (enflasyon) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan ve Açgözlülük Enflasyonu manasına gelen Greedflasyon, şirketlerin maliyet artışlarını bahane ederek gerekenden fazla fiyat artışı yapması durumudur. Greedflasyon'a göre firmalar, yüksek enflasyon sürecinin yarattığı maliyet artışlarını bahane ederek ürün ve hizmet fiyatlarını orantısız şekilde arttırıyor. Greedflasyon, sektöründe tekel ya da tekele yakın konumda bulunan firmaların uyguladığı, maliyet artışlarından bağımsız olarak yapılan fahiş fiyat artışlarını tanımlayan bir kavramdır.

GREEDFLASYONUN EKONOMİK ETKİLERİ NELERDİR ?

Greedflasyon, yalnızca fiyat artışlarını değil, ekonominin genel dengesini de derinden etkileyen bir durumdur. Şirketlerin aşırı kâr hırsıyla yaptığı fiyat artışları, enflasyonun temel dinamiklerini bozarak uzun vadeli sorunlara yol açmaktadır. Greedflasyonun etkileri arasında; vatandaşın alım gücünün düşmesi, perakende ve hizmet sektörlerinde satışların azalması, enflasyonun ve fahiş fiyatların kalıcı hale gelmesi, yatırımların ve kredi taleplerinin azalması ile ekonomide istikrarsızlık ve piyasa dengesinin bozulması yer almaktadır.

GREEDFLASYON HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR ?

Greedflasyonun yoğun kullanıldığı alanlar başlıca; gıda ve perakende sektörü, enerji ve akaryakıt sektörü, konut ve emlak piyasası, otomotiv sektörü, teknoloji ve elektronik ürünler, finans ve bankacılık sektörü gibi alanlarda Greedflasyon sıklıkla kullanılabilmektedir.