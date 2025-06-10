Açık alanlarda drone ile ilaçlama

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile ilaçlıyor. ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganıyla projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız droneyi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor. Droneyi, şu anda güncel bir ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gecede haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.