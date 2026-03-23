Açık hava buz pateni pistine bayramda yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporu tabana yayma ve vatandaşları farklı spor branşlarıyla buluşturma hedefi doğrultusunda, Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan ve 16 Mart’ta hizmete açılan Açık Hava Buz Pateni Pisti, bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen ve bayram boyunca ücretsiz buz pateni hizmeti veren tesis, bayramda gençler başta olmak üzere buz pateni meraklıları ile doldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Açık Hava Buz Pateni Pisti’nde paten yapma imkânı bulan sporseverler, Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanındaki hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a vizyoner hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.