Açık hava buz pisti başlıyor: Açılışa özel bayram sonuna kadar ücretsiz
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen Açık Hava Buz Pateni Pisti bugün kapılarını açıyor. Tesis, açılışa özel olarak bayram sonuna kadar tüm Kayserililere ücretsiz hizmet verecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilecek olan tesis, 16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışa özel olarak planlanan uygulama kapsamında pist, bayram sonuna kadar tüm Kayserililere ücretsiz olarak hizmet verecek.
Pisti kullanmak isteyen vatandaşlar, online rezervasyon sistemi üzerinden üyelik oluşturabilecek. Seans planlamaları ise sistem üzerinden “Millet Bahçesi Şubesi” seçilerek yapılabilecek. Rezervasyon ve üyelik sistemi 15 Mart 2026 Pazar günü itibarıyla aktif hale getirildi.