Açık kanala bir otomobil daha uçtu: 1 yaralı
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde aracın açık su kanalına düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Sık düşme kazalarını yaşandığı açık su taşkını kanallarına çözüm bekleniyor.
Kaza saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr.Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas Caddesi’nden Talas istikametine giden K.B. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından itfaiye aracıyla kanaldan alınarak ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.