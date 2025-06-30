Açıköğretim Kayıt Ücretlerinde Şok Artış: Öğrenciler Zor Durumda

2022-2023 eğitim yılı itibarıyla açıköğretim kayıt ücretleri 365-395 TL aralığındayken, 2023-2024 döneminde bu ücretler 1.180-2.080 TL'ye yükseldi. 2024-2025 döneminde ise ücretler, yüzde 70 ila 90 arasında değişen bir zamla 1.995-2.430 TL'ye ulaştı. Bazı programlarda ise bu ücret 3.400 TL'yi buldu. İki yıl içinde kayıt ücretlerindeki artış oranı yüzde 600'e kadar çıkmış durumda.

Açıköğretim sisteminde Türkiye genelinde 2,6 milyondan fazla öğrenci bulunuyor. Anadolu Üniversitesi, 1.539.964 öğrenci ile en yüksek sayıya sahipken, Atatürk Üniversitesi 577.869, İstanbul Üniversitesi 548.598 ve Ankara Üniversitesi 22.150 öğrenciyle takip ediyor.

Özellikle kız öğrencilerin açıköğretimdeki oranı dikkat çekiyor; kayıtlı toplam öğrencilerin 1.523.652'si kızlardan oluşuyor. Bu durum, kız öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmek için büyük bir özveri gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kayıt ücretlerindeki artış, ekonomik krizle birlikte daralan gelirler ve artan giderler karşısında öğrenci aileleri için ek bir yük oluşturuyor. Sınav ücretlerindeki artış da ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Eğitim, anayasal bir hak olarak görülmeli ve bu hakka erişimin önünde engellerin kaldırılması gerektiği vurgulanıyor. Eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerin, öğrencilerin ve ailelerin bütçelerini zorlamayacak şekilde olması gerektiği ifade ediliyor.