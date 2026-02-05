'Acımız da sorumluluğumuz da ortak'

Başkan Yalçın mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, devlet-millet-belediye iş birliğiyle depremin yaralarını sarmak için büyük bir gayret ortaya koyduklarını vurguladı. İlk günden itibaren deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, acının büyüklüğüne rağmen dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini belirtti.

Depremin yalnızca şehirleri değil, yürekleri de derinden yaraladığını dile getiren Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cenab-ı Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülke olarak gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, yüreğimiz yandı. Ancak yaraları sarma hususunda da canla başla gayret gösterdik. İlk günden itibaren bütün imkânlarımızla deprem bölgesinde olduğumuz gibi Talas’ta da ihtiyaç duyulan tüm konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik.”

DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK GÖSTERGESİ

Deprem sonrası yapılan çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin kalıcı çözümler üretme noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, Elbistan’da hayata geçirilen projeye dikkat çekti. Başkan Yalçın, “Elbistan’da 310 konutluk Talas Kent Yaşam Alanını hizmete sunduk. Bu proje, dayanışmanın ve kardeşliğin somut bir göstergesi olmuştur” dedi.

DİRENÇLİ ŞEHİRLEŞMEYE DEVAM

Mesajının sonunda depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Deprem gerçeğini unutmadan, daha güvenli ve dirençli şehirler için çalışmaya devam edeceğiz.”