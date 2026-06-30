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Açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin lira oldu

TÜRK-İŞ Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 35 bin 759 lira olurken gıda ile birlikte diğer tüm harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 116 bin 478 lira olarak açıklandı.

Açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 116 bin lira oldu

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla araştırmalar ele alındı. Haziran 2026 açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 35 bin 759 lira olurken gıda ile birlikte diğer tüm harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 116 bin 478 lira olarak açıklandı. Bekar bir çalışanın 1 aylık yaşama maliyeti 46 bin 248 lira, mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,66, 12 aylık yüzde 36,93 ve yıllık ortalaması ise yüzde 40,44 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi

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