Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

TÜRK-İŞ, Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre; 2024 yılı Ekim ayında dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 20 bin 432 liradan 28 bin 412 liraya, geçen yılın aynı ayında 66 bin 553 lira olan yoksulluk sınırı (kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık vb. genel harcamalar) ise 92 bin 547 liraya yükseldi.

Paylaşılan veriler doğrultusunda açlık ve yoksulluk sınırı bir yıl içerisinde yüzde 39 artış gösterdi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 36 bin 984 liraya yükselirken gıda harcamaları da yüzde 40,22 arttı.