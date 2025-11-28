ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi
Kayseri’de Akran Destek Ağı Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Şehrin Kaşifleri” etkinliği düzenlendi. ADA Projesi kapsamında düzenlenen “Şehrin Kaşifleri” etkinliği, Develi Gümüşgören Köyünde gerçekleştirildi. Gümüşgören İlkokulunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katılarak öğrenciler ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler; Tarihi kaya kabartmalarını inceledi, baraj gezisi gerçekleştirdi, arkadaşlarıyla selamlaştı ve karşılıklı hediyeleşerek bağlarını güçlendirdi. Etkinlikte öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları, sosyalleşmeleri hedeflendi.