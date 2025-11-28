  • Haberler
  • Gündem
  • ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi

ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi

Kayseri'de Akran Destek Ağı (ADA) Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Develi'de 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi.

ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi

Kayseri’de Akran Destek Ağı Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Şehrin Kaşifleri” etkinliği düzenlendi. ADA Projesi kapsamında düzenlenen “Şehrin Kaşifleri” etkinliği, Develi Gümüşgören Köyünde gerçekleştirildi. Gümüşgören İlkokulunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katılarak öğrenciler ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler; Tarihi kaya kabartmalarını inceledi, baraj gezisi gerçekleştirdi, arkadaşlarıyla selamlaştı ve karşılıklı hediyeleşerek bağlarını güçlendirdi. Etkinlikte öğrencilerin yaşadıkları çevreyi tanımaları, sosyalleşmeleri hedeflendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri’de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi
ADA Projesi Kapsamında ‘Şehrin Kaşifleri’ etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!