Adak adadı, sözünü tuttu

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi halinde adak adayan vatandaş, adağını yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Kayseri’de büyük bir mutlulukla karşılandı. Sonuçlarının belli olmasının ardından kentte binlerce vatandaş kutlama yaptı. Kayseri’de inşaat işiyle uğraşan Mevlüt Keleş de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikinci tur seçimlerinden galibiyetle ayrılması halinde koyun keseceğini adadı. Cumhuriyet Meydan’ında adağını gerçekleştiren Keleş, yakınlarıyla birlikte davulla zurnayla halay çekti. "Yolumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur" diyen Keleş, “Dünya liderimizin kazanması için Kayserili vatandaşlarımız ile beraber elimizden geleni yaptık ve kazandırdık. Adak adamıştım, onu da yerine getirdim. Burada vatandaşların bana verdiği destek için de mutluluk duyuyorum. Yolumuz Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Milletvekillerimiz ve Recep Tayyip Erdoğan için elimizden geleni yaptık, yapacağız da. Seçim sonrası sabaha kadar uyumadık. Sabaha kadar buralarda, meydanlarda ve sokaklardaydık. Çok şükür kazandık. Kazanana kadar elimizden geleni yaptık. Allah cumhurbaşkanımızın yolunu, bahtını açık eylesin. Kazadan, beladan gözden korusun. Biz Kayseri’de AK Parti ve MHP’den seçilen vekillerimiz için çalıştık. Onların da yüzümüzü yere düşürmemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.