Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: 'Güven duyulan bir adalet sistemi için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz'

Kayseri'de Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 120 hakimin tapu iptali ile tescil davaları konusunda bilgilendirileceği eğitim başladı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 'Güven duyulan bir adalet sistemi için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.09.2023 11:16
  • Güncelleme: 22.09.2023 12:09
Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: 'Güven duyulan bir adalet sistemi için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 120 hakimin tapu iptali ile tescil davaları konusunda bilgilendirileceği eğitim başladı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Güven duyulan bir adalet sistemi için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kentte bulunan bir otelde gerçekleştirilen eğitime Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen hâkimler katıldı. Eğitim programında katılımcılara; ‘Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK’nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar, taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar’ konu başlıklarında sunumlar yapılacak.

Eğitim programında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir; “Meslek içi eğitimlerimizden bir tanesini bugün Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Özellikle tapu iptali ve tescil davaları konusunu bugün ele alıyoruz. Bu bölgeden ve Türkiye’nin değişik illerinden 120 hakim şu an burada tapu iptali konusunda Yargıtay’ın ilgili daire başkanı ve ilgili üyelerinin konuya ilişkin açıklamalarını dinleyecekler. Umarım faydalı bir eğitim süreci olur. Biz bu meslek içi eğitimlerimizi önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde meslek içi eğitimlere ilişkinde yeni bir standart belirlenmesi noktasında da çalışmalarımızı kamuoyuna açacağız. Biliyorsunuz 24 bin hakim var. Adalet Akademisi olarak, onların eğitimi noktasında her zaman çalışıyoruz. Özellikle uzaktan eğitim sistemimiz çok aktif kullanılıyor. Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 10 bin hakim ve savcı uzaktan eğitim aldı. Yani her hafta 2 günde 150-200 kişi uzaktan eğitimden faydalanıyor. Daha iyi bir yargı, daha iyi bir adalet sistemi ve güven duyulan bir adalet sistemi için eğitim programlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kayseri’den ve farklı bölgelerden 120 hakimin katıldığı eğitim 3 gün sürecek.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri OSB'nin Talep Ettiği Arazide İnceleme Yaptı

Bakan Yardımcısı İnan, Kayseri OSB'nin Talep Ettiği Arazide İnceleme Yaptı

Başkan Yalçın: 'Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyorsunuz'

Başkan Yalçın: 'Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyorsunuz'

Başkan Bağlamış'ın acı günü

Başkan Bağlamış'ın acı günü

Faruk Molu ismi üzerinden Serbest Bölge polemiği

Faruk Molu ismi üzerinden Serbest Bölge polemiği

Akar ve Büyükkılıç'tan AK Parti Teşkilatı ile Tanışma toplantısı

Akar ve Büyükkılıç'tan AK Parti Teşkilatı ile Tanışma toplantısı

Bünyan'da altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Bünyan'da altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KTO'da 'Yılın Ahısı' Ali Başyazıcıoğlu Oldu

KTO'da 'Yılın Ahısı' Ali Başyazıcıoğlu Oldu

Melikgazi'de gençlerin bilgi yolculuğundaki rehberi: Akıl küpü kütüphaneleri

Melikgazi'de gençlerin bilgi yolculuğundaki rehberi: Akıl küpü kütüphaneleri

DAHA FAZLA
Ünlü Araştırmacı Hilmi Daşdemir'in acı günü

Ünlü Araştırmacı Hilmi Daşdemir'in acı günü

KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi kurs kayıtları başladı

KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi kurs kayıtları başladı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başlıyor

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başlıyor

Erciyes'te jeotermal sevinci

Erciyes'te jeotermal sevinci

Erciyes'in gelecek vizyonu masaya yatırıldı

Erciyes'in gelecek vizyonu masaya yatırıldı