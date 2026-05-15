Adalet Bakanı Gürlek'ten MHP'ye Ziyaret
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret ve temas kapsamında Kayseri’ye geldi. MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Gürlek, teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Ziyarette MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu hazır bulundu. MHP teşkilatı, ziyaretleri nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür etti.
(RHA)