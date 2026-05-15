Adalet Bakanı Gürlek: Yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretler için Kayseri’ye geldi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret eden Bakan Gürlek, burada yaptığı açıklamada, “Devletimizin bütün kurum ve organlarıyla hukuk düzeni içinde kalması, hukukla ayakta durması bizim en büyük önceliğimizdir. Adil ve etkin işleyen bir yargı sistemi devletin kurumsal kimliğinden toplumun her kesimine kadar sirayet eden milletimizin geleceğini besleyen en önemli hayat damarlarından biridir. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır. Bizim de görevimiz de bu limanı çağımızın gerçeklerine uygun bir şekilde medeniyetlerin beşiği olan bu kentte inşa etmeye devam etmektir. Bu sebeple bizler bugün Kayserili hemşerilerimizle gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek, vatandaşlarımıza daha güçlü adalet hizmeti sunabilmek amacıyla buradayız. Ülkemizi şehir şehir ziyaret ediyor. Bakanlığımızın sorumluluğu altındaki fiziki, adli işleyişi yerinde inceliyor. Vatandaşlarımıza sunulan hizmet hizmetlerin niteliğini daha ileri seviyeye taşıyabilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret ve samimiyet içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın doğuştan gelen hak ve özgürlükleri ile ilgili birlikte yaşama kültürlü toplum olma bilincini ve bin yıllara dayanan kutlu devlet anlayışımızı esas alan huzur ve güvenlik merkezli kararlı duruşumuzu aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“GAZİ MECLİSİMİZDE, YARGI PAKETİMİZLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR”

Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlara değinen Gürlek, “Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi meclisimizde, yargı paketimizle ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayseri'mizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır” ifadelerini kullandı.

“EKSİKLERE ÇÖZÜM ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Sözlerini sürdüren Gürlek, şöyle konuştu: “Kayseri'miz üretimin, sanayinin, ticaretin, esnaf ve sanatkarların, gastronominin ve aynı zamanda bilim ve irfan merkezlerinden biridir. Milli kalkınma modelimizin yıllara sari en güzel örneklerinden birisini temsil etmektedir. Adalet Bakanlığı olarak ticaret ve sanayi sektörümüzün esnaf ve sanatkarlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlara yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütüyor, eksikliklere çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımız ve oda başkanlıklarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Malumunuz olduğu üzere yakın zamanda Kayseri'miz uzun yıllar hizmet edecek şekilde Bölge İdare Mahkemesi'ni faaliyette geçirdik. Bölge İdare Mahkemesi Kayseri'mize hizmet vermeye başlamasıyla birlikte idari yargıda özellikle vatandaşlarımızın yargıya erişimini kolaylaşmış adalet hizmetleri önemli ölçüde etkinleşmiştir. Bu gelişme vatandaşlarımızın haklarını daha kısa sürede ulaşabilmesine imkan sağlayan önemli bir adımdır. Bununla birlikte yargı teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirecek çalışmalar da büyük bir titizlikle yürümektedir. Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinliklerin ayrıcalığı ya da güçlerin üstünlüğü değildir. Bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umudunu kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmak.”

“FAİLİ MEÇHUL SUÇLARA İLİŞKİN BÜRO KURDUK”

Faili meçhul cinayetlere değinen Gürlek, “Malumunuz güzel olduğu gibi yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak fikren ve belirli bir olgunlaşmaya eriştiğimizi düşünüyorum. Millete yukarıdan bakmayan, vatandaşla göğüs hizasında temas kuran bir yönetim anlayışını kendimize düstur edindik” dedi.

“SİVİL BİR ANAYASA BEKLENTİSİ ARTIK ZİRVEYE ULAŞMIŞTIR”

Yeni anayasa çalışmaları konusunda açıklama yapan Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelinin içinde bir şey eklediği, her vatanın içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bunu reform sisteminin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.