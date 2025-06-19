Adalet Bakanı Tunç Kayseri'de Sempozyumda konuşacak

Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ ve TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımıyla düzenlenecek olan “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”, iş dünyası ve yargı arasındaki ilişkilerin derinlemesine ele alınacağı bir platform sunacak.

Etkinlik Detayları:

- Tarih: 20 Haziran 2025 Cuma (yarın)

- Saat: 10:30

- Yer: Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu

Tüm Kayseri Ticaret Odası üyelerinin davetli olduğu bu sempozyum, iş dünyası ve yargı temsilcilerini bir araya getirerek, önemli konuların tartışılmasına olanak tanıyacak.