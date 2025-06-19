Adalet Bakanı Tunç, Kayseri'ye geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir dizi temasta bulunmak üzere yarın Kayseri'ye geliyor. Bakan Tunç öncelikle Besime Özderici Ortaokulu Karne Dağıtım törenine de katılacak. Bakan Tunç ardından Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle Kayseri Ticaret Odasında düzenlenecek Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu’na katılarak, iş insanları ile yargı teşkilatıyla bir araya gelecek.

Programı kapsamında Kayseri Valiliği’ni, Büyükşehir Belediyesini, Adliyeyi, Bölge Adliye Mahkemesi’ni ziyaret edecek olan Bakan Tunç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda teşkilat üyeleriyle de buluşacak.