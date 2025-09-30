  • Haberler
  • Gündem
  • Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı'nın bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak

Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Şimdi de bin hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ kiracı işletmelerinin milyonluk borcu
ERÜ kiracı işletmelerinin milyonluk borcu
İYİ Partili Yücel, 'Halk eğitimden toplanan kitaplar izin alınmadan hurdacıya satılamaz'
İYİ Partili Yücel, “Halk eğitimden toplanan kitaplar izin alınmadan hurdacıya satılamaz”
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye için Kayseri'ye geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, taziye için Kayseri'ye geldi
Milyarlık yasadışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Milyarlık yasadışı bahis operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Vali Çiçek: 'Yamula için 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirildi'
Vali Çiçek: "Yamula için 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirildi"
Ar-Ge Fikir Yarışmasında ERÜ'ye büyük ödül
Ar-Ge Fikir Yarışmasında ERÜ’ye büyük ödül
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!