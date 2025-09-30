Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı'nın bin hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.
Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Şimdi de bin hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.