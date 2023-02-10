Deprem Hırsızlarına Hızlı Takip

Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.

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  • 10.02.2023 12:07
  • Güncelleme: 10.02.2023 12:27
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Deprem Hırsızlarına Hızlı Takip
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.

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