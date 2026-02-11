Adalet ve İçişleri Bakanları Değişti

Kabinede iki bakan değişikliği gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevlerinden ayrıldı. Yerlerine ise Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; kabinede 2 bakan değişikliğine gidildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevlerinden ayrıldı. Yerlerine ise Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı.