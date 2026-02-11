Adalet ve İçişleri Bakanları Değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kabinede değişikliğe gidildi. Buna göre İçişleri ve Adalet bakanlarına yeni isimler atandı.

Kabinede iki bakan değişikliği gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevlerinden ayrıldı. Yerlerine ise Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı.

Talas'a Hayran Kaldılar
Şüpheli Şahsın Ev ve İşyerine operasyon: 80 parça 'Anadolu Mirası' ele geçirildi
İncesu Zabıtası 7 iş yerine idari yaptırım kararı uygulandı
Kayseri Gündem: İnternet Gazeteciliğinde 100 Bin Haberi Aştı
Başkan Büyükkılıç: 'İçme Suyuna 1.6 milyarlık Yatırım Yaptık'
Sanat Melikgazi'nin İlk Programı Büyük Bir İlgi İle Gerçekleşti
