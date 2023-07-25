Adana'daki deprem Kayserilileri sokağa döktü

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Kayseri’de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de de hissedildi. 08:45’te meydana gelen depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü. Deprem anı da işyerlerinin kamerasına yansıdı.