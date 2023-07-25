Adana'daki deprem Kayserilileri sokağa döktü
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Kayseri'de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.
- 25.07.2023 09:53
- Güncelleme: 25.07.2023 11:29
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem Kayseri’de hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.
Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de de hissedildi. 08:45’te meydana gelen depreme ev ve işyerlerinden yakalanan Kayserililer de sokağa döküldü. Deprem anı da işyerlerinin kamerasına yansıdı.
İHA
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