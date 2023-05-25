Adana’dan Kayseri’ye uyuşturucu getiren 3 şüpheliye gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; S.Y., D.S. ve C.Y. isimli şüphelilerin Adana’dan temin ettikleri uyuşturucu hapları Kayseri’ye getirerek piyasaya sürecekleri bilgisi elde edilmesi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Köpek Unsuru ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile icra edilen yol kontrol faaliyetinde bahse konu araç durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.