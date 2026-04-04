Adana-Kayseri Arası 100 Kilometre Kısalıyor: Toroslar'da Ulaşımda Yeni Dönem Başlıyor

Toros Dağları’nın zorlu coğrafyasında yürütülen mühendislik çalışmalarında kritik aşamalar geride kalırken, gözler projenin tamamlanacağı 2026 yılına çevrildi.

Yolculuk Süresi 2 Saate Düşecek

5 Ocak Gazetesi’nden Hakan Toytekin’in haberine göre, yeni güzergâh mevcut Adana-Kayseri yolunu yaklaşık 100 kilometre kısaltacak. Böylece 4-5 saat süren yolculuk, ortalama 2 ila 2,5 saate inecek. Özellikle Kozan-Mansurlu etabında tamamlanan tüneller sayesinde, tehlikeli dağ geçişleri artık 5 dakikalık konforlu bir sürüşe dönüştü.

Toroslar’da Tünelin Ucu Göründü

Heyelan ıslahları, tünel güçlendirmeleri ve viyadük inşaatları hızla sürerken, Mansurlu Geçişi’ndeki eksik tünellerin 2026 yılı içinde bitirilmesi hedefleniyor. Bölge halkı ve iş dünyası, projenin bu yılki bütçesinde öncelikli yatırım olarak yer almasını bekliyor.

Bölgeye Üç Büyük Katkı

Lojistik ve Ticaret Üssü: Adana ve Mersin limanlarının Orta Anadolu’ya bağlantısı hızlanacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

Kuzey İlçelerine Can Suyu: Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'nin Adana merkezle entegrasyonu güçlenecek; sağlık, eğitim ve tarım erişimi kolaylaşacak.

Güvenli Ulaşım: Kış aylarında tehlike saçan eski yollar yerine, yüksek standartlı asfalt ve dev tünellerle donatılmış güvenli bir güzergâh hizmete girecek.

Toroslar’ın kalbinde yükselen bu dev proje, tamamlandığında yalnızca iki şehir arasındaki mesafeyi değil, bölgenin ekonomik kaderini de kısaltacak.