Adanalı 70 Gazeteciye Kayseri Tanıtıldı

Başkan Büyükkılıç, kadim kent ve zenginlikler şehri Kayseri’nin her kesim tarafından gerek Türkiye’de gerekse dünyada tanınması için özverili gayretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda kenti yakından tanımak üzere Kayseri’ye gelen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nden 70’e yakın gazeteci ve ailesi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nden 70’e yakın kıymetli gazetecilerimizi şehrimizde misafir ediyoruz. Gün boyu dolu dolu programları var. Şehrimizin kültürünü, tarihini ve birbirinden güzel lezzetlerini yakından tanıyacaklar. Bu güzel ziyaret ve katkıları için Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Cafer Esendemir ile tüm gazetecilerimize gönülden teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki Kaytur Ev Yemekleri Tesisi’nde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nden gazetecilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile Adana’nın birbirinin ayrılmaz iki parçası olduğunu vurgulayarak, “Gerek iş adamlarımız, gerekse bizim için o sıcak, güzel insanların olduğu o bölge, bir cazibe merkezi. Ekonomiye de en büyük katkısının olduğu büyük şehirlerimizden birisi, o açıdan biz Adana’mızı çok önemsiyor ve seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanalı konukları Kayseri’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet etmeye ve insanların gönlünde yer edinmeye çalışan bir belediye olduğunun altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin turizm bakımından önemli bir değer olduğunu ifade ederek, ziyaretçi sayısının 1 milyonu bulduğunu, sezon sonuna ise 3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin, 30 büyükşehir içerisinde su ücretlerinde en ucuz 2’inci şehir olduğunu da belirterek, tramvay ve karayolu ulaşımı noktasındaki yeni yol ve kavşaklar ile ulaşım imkânlarının iyi bir şehir olduğunu da söyledi. Kentsel dönüşümden çevreci hizmetlere, etkinliklerden pek çok çalışmalara kadar Büyükşehir’in hizmetlerinden söz eden ve Kayseri’nin Kayseri’den ibaret olmadığını da vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri’nin cazibe merkezi olduğunu belirtti. Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırsever şehri de olduğunu kaydederek, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişi ile kadim ve zenginlikler şehri olduğunun altını çizdi. Büyükkılıç, Kaytur Ev Yemekleri Tesisi’nde Kayseri’nin gastronomi lezzetlerini ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni de ziyaretçilere tanıttı.

Adana, Mersin, Hatay gibi sıcak şehirlerden Erciyes’te kar ile buluşan konuklarını görünce mutluluk duyduklarını da kaydeden Başkan Büyükkılıç, gazeteci konuklarına “Hoş geldiniz. İyi ki varsınız” dedi. Büyükkılıç ayrıca, gazetecilerin çalışkan olduğunu, toplumda önemli bir rolü olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önem arz ettiğini paylaştı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise Başkan Büyükkılıç’ın Nöroloji ve Tıp doktoru olmanın yanında, belediyecilikte ise ikinci bir doktorasını yaptığını öte yandan siyaset doktorluğu da olduğunu kaydederek, Kayseri’nin kendisine yabancı bir şehir olmadığını, kente sürekli olarak geldiğini söyledi. Esendemir, vefat eden önceki Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Veli Altınkaya ve Oktay Ensari’yi de rahmet ile andı.

Kayseri’nin Adana sanayisinde etkin olduğunu da belirten Esendemir, sözlerinin sonunda Başkan Büyükkılıç’a plaket takdiminde bulundu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Kayseri’de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kurşunlu Cami, Kayseri Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi, Milli Mücadele Müzesi, Surp Asdvadzadzin Kilisesi (Şehir Kütüphanesi) ve Erciyes Kayak Merkezi gibi şehrin önemli turizm noktalarını ziyaret edecek.