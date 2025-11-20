Adanalı Vekil Kayseri-Adana yolunu yetersiz buldu '2 araba zor geçer'

Demokrasi ve Atılım Partisi(DEVA) Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM’de yaptığı konuşmada, Adana-Kayseri yolunun yetersiz kaldığını ifade etti.

Adanalı Vekil Kısacık, Adana-Kayseri yolunda ciddi kazaların meydana geldiğini belirterek; “Adana sahipsiz kaldı. Havalimanını elinden aldınız, çıt çıkmadı bakın, Adana sahipsiz. Şimdi bizim taşra ilçelerimizin bakın, Karadeniz'de yapılsın, Mersin'e falan bakıyorum, köy yolları artık duble yol hâline gelirken maşallah, Allah daha da iyisini yaptırsın ama Adana'yı göreceksin, bizim Kozan'dan sonra Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli yolumuz var ve bu yol aynı zamanda Adana'yı Kayseri'ye bağlayan yoldur ama inanın Sayın Bakanım 2 araba zor geçer, bakın, 2 araba zor geçer. Yazık, günah yani bir il bu kadar mı sahipsiz olur, ben kendi ilim adına üzülüyorum. Yani, bakın, bu 3 tane ilçe ve Kayseri'ye bağlanıyor Sayın Bakanım, çok üzücü. Bakın, 6 Nisan 2023 tarihinde 4 tane genç öğretmenimiz Saimbeyli'den Feke'ye gelirken yolda üzerilerine kaya düşmesi sonucunda, arabanın durumuna bakın Sayın Bakanım 4 öğretmenimizi orada kaybettik. Burada tekrar rahmetle anıyorum. Bundan iki yıl sonra, 14 Kasım 2025 aynı yerde yine otomobilin üzerine kaya düştü. Burası ilçe ve dediğim gibi Adana'yı ve Kayseri'ye bağlayan yol. Şimdi, başka illerde görüyoruz, dağ delinip tünel yapılıyor ama maalesef Adana'da bu ilçe yollarımız duble yol değil, duble yoldan da vazgeçtik, heyelan, kaya düşmesi vesaire binbir tehlikenin içerisinden geçerek, bir tarafı uçurum zaten” ifadelerini kullandı.