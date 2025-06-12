Adanalılar Derneği'nden Gönüllü Kuruluşlara Ziyaret

Toplantıda, gönüllü kuruluşlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan kendisi de aslen Adanalı olan Başkan Ahmet Taş, Adanalılar Derneğine ziyaretleri için teşekkür etti. Gönüllü kuruluşların kuruluşları, çalışma ilkeleri ve mevcut üye durumları hakkında bilgi vererek, sivil toplum kurumlarının ilkeli bir şekilde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Ersin Baran, Kayseri’de Adana’nın farklı yörelerinden 40 bin civarında insanın yaşadığını belirterek, bu topluluğun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dernek olarak Kayseri’deki Adanalılar arasında birlik ve beraberliği sağlama, topluma uyum sağlama ve hemşerilerinin eğitim, sağlık, kültür ve dayanışma yönlerini güçlendirme hedefinde olduklarını ifade etti. Bu amaçlar doğrultusunda gönüllü kuruluşların tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda, Başkan Baran, gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş’a bir hediye takdim ederek, işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulundu. Gönüllü kuruluşların yönetimi de derneklerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Bu ziyaret, Adanalılar derneği ile gönüllü kültür kuruluşları arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına zemin hazırladı.