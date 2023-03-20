Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Eski İl Başkanı ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, MHP Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için müracaatını yaptı.

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  • 20.03.2023 15:49
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:29
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Aday adayı oldu, Bahçeli'yi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Eski İl Başkanı ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, MHP Kayseri Milletvekili Aday Adaylığı için müracaatını yaptı.

MHP Kayseri Eski İl Başkanı ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde MHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Korkmaz, aday adaylığı ile ilgili olarak, "Aday olup olmamamız önemli değil, safımız belli olsun. Ülkücülerin adresi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Dün olduğu gibi bugün de Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin yanındayız. Bu bize yeter. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin teminatıdır" dedi.

MHP Milletvekili Aday Adayı Korkmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de makamında ziyaret etti.

İHA

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