Aday adayı Özvarinli, “Memleket için hizmet ettik, güzelce hizmetimizi tamamladık”

Tababet ve Türk milleti üstüne yemin etmiş bir Türk hekimi olarak doğruyu söylediğini, o bölgede bir salgın hastalık olduğunu anlatan Özvarinli, “Bölgedeki içme sularında E. Coli ve koliform bakterileri gördük, bu salgın demektir. Zaten 3 gün önce de Sağlık Bakanı, ‘bölgedeki içme sularında bazı bakteri türlerini gördük’ diye açıklama yaptı. Kendisi öyle deyince sorun olmuyor da biz deyince mi sorun oluyor?” diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardında tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla ve Turhan Çömez’in koordinesinde Hatay İskenderun’da sahra hastanesi kuruldu. Sahra Hastanesi Başhekimliğini yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Grup Danışmanı ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Dr. Hasan Sami Özvarinli, önemli açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine soruşturma açıldığını anımsatan Özvarinli, “Genel başkanımızın himayesinde Turhan Çömez’in yatırım koordinatörlüğünde sahra hastanesi kurduk. Ben de oranın başhekimliğini yaptım. Ayın 17’si itibariyle de hastanenin baş hekimliği vazifesini ve bütün idari görevleri İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim ettik. Güzel, vatandaşa faydalı bir faaliyet yaptık. Günde 400-500 hasta baktık. Bölgede 10 gün öncesinde eczaneler yoktu, bütün bölgenin kronik rahatsızlıklarına yetecek ilaçlar dağıttık. Ciddi manada salgınla mücadele ettik. Sağlık Bakanlığı ile aramızda sorun oluşturan kısım da o oldu. Özellikle bit dediğimiz parazitler ve uyuz dediğimiz rahatsızlıklarla mücadele ettik. Hala da mücadelemiz devam ediyor. Onun dışında Gastroenterit ve Diyare dediğimiz su kaybına sebebiyet veren ishal ve bulantı vakaları ile de mücadele ettik. Başarılı bir faaliyet yaptık vatandaşlar da çok memnun oldu. Ama Türkiye’de başarıyla yapılan hiçbir şey cevapsız kalmıyor. Güzel bir faaliyet 24 saat açık bir hastane, biz orada çadırlarda yattık, ciddi manada o bölgeye adapte olmaya zorlanan insanlar da oldu. Memleket ve insanlara olan saygı ve sevgimizle insanımız bu durumu hak etmiyor diyerek sahaya girdik ama tabii ki mükafatımızı da Sağlık Bakanlığı soruşturma olarak bize gönderdi” şeklinde konuştu.

‘BÖLGEDE E. COLİ VE KOLİFORM BAKTERİLERİNİN OLUŞTURDUĞU SALGIN VAR’

Tababet ve Türk milleti üstüne yemin etmiş bir Türk hekimi olarak doğruyu söylediğini, o bölgede bir salgın hastalık olduğunu dile getiren Özvarinli, “Röportajlarımızda biz doğruyu söyledik. Tababet üstüne, Türk milleti üstüne yemin etmiş bir Türk hekimiyiz. Bu yeminimiz neticesinde bize bir mikrofon uzatıldığı zaman doğruyu söylemekle görevliyiz. Ben doğruyu söyledim. O bölgede salgın var. Bölgede E. Coli ve Koliform bakterilerinin oluşturduğu salgın var. Bunlarla ilgili tahlilleri de yaptırdık. Ben 1 Mart’ta tahlil yaptırdım 6 Mart’ta bana tahlil sonuçları geldi. Bölgede ki içme sularında E. Coli ve Koliform bakterileri gördük bu salgın demektir. Zaten 3 gün önce de Sağlık Bakanı, ‘bölgedeki içme sularında bazı bakteri türlerini gördük’ diye açıklama yaptı. Kendisi öyle deyince sorun olmuyor da biz deyince mi sorun oluyor? Bu da garip bir durum. Biz memleket için hizmet ettik, güzelce hizmetimiz tamamladık, hizmet hala da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine teslim ederek yatırımın o bölgede ki kalıcılığını da minimum 1 buçuk yıla kadar uzattık. Çünkü bölgede hala 1’nci basamak sağlık hizmetleri bile 8 gün kadar önce hizmet vermeye başladı. Yani aile hekimi hizmetleri. Bu ne demek bugün depremin 47’nci günü aşağı yukarı bölge 38-39 gün 1’nci basamak sağlık hizmeti bile alamadı. Bizim bulunduğumuz bölgede daha 10 gün önce bir tane özel hastane yeni faaliyete girdi. Biz gittiğimizde orada hiçbir şey yoktu. Çok mutluyuz huzurluyuz vatandaşımıza da iyi hizmet verdik bunun huzuru içerisinde geldik. Soruşturma açmışlar hiç önemli değil, canları sağ olsun” ifadelerini kullandı.

‘MEMLEKETİMİZE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ’

İYİ Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığı hakkında da konuşan Özvarinli, “Maraton başladı. Daha önce Kocasinan Belediye Başkanlığı adaylığını yaşadık, 31 Mart seçimlerine girdik güzel bir maratondu. Bu sefer de milletvekilliği aday adayı maratonuna girdik. Memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Bazı doğruları söylemek istiyoruz. Bu mücadele esnasında da parti teşkilatlarımıza, bütün partililerimize ve Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ederim, her zaman benim arkamda durdular. 4 yıl boyunca Genel Başkanımızın TBMM’de danışmanlığını yaptım. Maraton zaten hiç durmadı. Şimdi de Milletvekili aday adaylığı için bir maratona girdik, inşallah memleket adına, Kayserimiz adına güzel günler ufukta gözükmüştür. Güneş doğacaktır diyoruz, onun için mücadeleye şimdi yeniden başlıyoruz” diye konuştu.