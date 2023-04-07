Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

MHP’nin milletvekili adaylarını açıklamasının ardından, Ak Parti ve diğer partilerin de aday adaylarını hafta sonu netleştirmesi bekleniyor.

Listeler netleşmeye devam ederken farklı mecralardan gelen kulis haberleri de kamuoyunu etkilemeye devam ediyor. Özellikle İyi Parti’nin Kayseri için nasıl bir sıralama yapacağı merak ediliyor.

Listelerin ilk sıralarına Genel Merkez tarafından ‘ithal’ adayların yereştirilip yerleştirilmeyeceği ile son dakika sürpriz adaylara da hazırlıklı olmak gerekiyor.

MHP’nin listesinde İsmail Özdemir'le bilikte Ertuğrul Yücebaş ve Kayhan Saraç olmak üzere 3 Avşar adaya yer verdiği gözlemlenirken, diğer partilerin etnik ve bölgesel unsurların baskısında kalıp kalmayacağını listeler belli olduktan sonra göreceğiz.