Aday Ayşe Böhürler'e Kadın Platformu'nda sevgi seli

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, Erciyes Kadın Platformu'nun konuğu oldu. Platform üyeleri tarafından ilgiyle takip edilen Ayşe Böhürler, dinleyenlerin sorularını da cevapladı.

Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de 5 yıldır faaliyet gösteren Erciyes Kadın Platformu'nu ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, yaptığı konuşmanın ardından dinleyicilerin beklenti ve temennilerine de cevap verdi.

Platform üyelerinin hayranlıkla dinlediği Ayşe Böhürler, adaylık süreci ve Kayseri'nin genel sosyal durumuyla ilgili bilgiler verdi.