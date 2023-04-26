Adaylar Milletin Kapısında

14 Mayıs'ta yapılacak olan Milletvekili seçimleri öncesi siyasi partilerin tüm adayları milletvekili olabilmek için milletiyle yakınlaşma çabasında.

Neredeyse tüm milletvekiller ilçe ilçe, mahalle mahalle, cadde cadde halka kendilerini tanıtmak ve onların oylarına talip olmak için günlük ziyaret programları düzenliyorlar.

Kısa süre içinde gerçekleşen seçim sürecinde kendini milletine kabul ettirmek ve onların gönlünde yer edebilmek için sarfedilen bu çaba 14 Maysı seçimlerine kadar aralıksız süreceğe benziyor.