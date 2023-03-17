Adaylık yarışı kızışıyor

Bu dönem itibarıyla aday adaylığı için başvuran adayların büyük çoğunluğunun genç adaylar olması dikkat çekiyor.

Yaşlı kadim milletvekillerinin listelerdeki yerlerini koruyup koruyamayacakları ve listelerde ne kadar bir gençleştirme olacağı listeler kesnleşince belli olacak.

Aynı zamanda her seçim döneminde mutad olarak Milletvekilliği aday adaylığı için başvuran isimler de yine bu dönemde aday adaylığı başvurularını yapmaya devam ediyorlar.

Başvuru ücretini yatırıp, biyografik siyasi titrine ‘milletvekili aday adayı’ yazdırma uğraşı içinde olanların sayısı ise hiç de az değil.