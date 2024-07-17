Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, butik cami özelliğini taşıyan ve aynı zamanda şık mimarisi ile dikkat çeken Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur’an Kursu açılıyor.

‘’İbadethanelerimizin modern mimarisi şehrimizin siluetine yeni bir değer katacak’’

19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 13.00’te düzenlenecek olan açılış törenine bütün vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemize önemli bir hizmet daha kazandırıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde, hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Adem Tanç Cami ve Hatice Tanç Kur’an Kursu’muzu vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. Yapımını tamamladığımız, farklı mimarisi ile göze hoş gelen projelerimizin açılışını 19 Temmuz 2024 Cuma günü gerçekleştireceğiz inşallah. Yapılarımızın geniş iç mekanı ve ferah yapısı huzurlu, konforlu bir şekilde ibadet etmeye olanak sağlayacak. İbadethanelerimizin adını aldığı hayırsever Tanç ailesine destekleri için teşekkür ederim. Rabbim sağlık ve huzur içinde ibadetler ve hayırlar yapmayı nasip etsin. Camimiz ve Kur’an Kursu’muz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. 19 Temmuz Cuma günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hasdal Caddesi’nde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.