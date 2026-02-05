'Adıma şirket kurdular tabiri tarih oldu'

Kayseri Ticaret Sicil Müdürü Sinan Altındiş Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Mali Gündem programına katılarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Altındiş kişinin rızası olmadan şirket açmanın mümkün olmayacağını söyleyerek, “Sistemin suistimalleri önlemek amacıyla ciddi güvenlik tedbirleriyle güçlendirildi. Şirket kuruluşu ve tescil süreçlerinde yapılacak tüm işlemlerin yalnızca firma yetkilisi tarafından ya da yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla gerçekleştirilebildiğini özellikle MERSİS sistemi üzerinden yapılan başvurularda yetkilinin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçiliyor. Firma yetkililerinin e-Devlet bilgilerini veya imzalarını paylaşmak istememesi nedeniyle yaşanan sorunlara karşı yetkilendirme sistemi devreye alınıyor. Buna göre, firma yetkilisinin MERSİS üzerinden açıkça yetkilendirme yapması halinde, belirlenen kişi firma adına belge ve tescil başvurusu gerçekleştirebiliyor. Yetkilendirme sistemi çift taraflı koruma sağlıyor. Kişinin kimlik bilgilerine ulaşmak yeterli değil. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sistem tarafından yetkili kişinin MERSİS’te kayıtlı e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilir. Böylece yetkili, adına bir işlem yapılıp yapılmadığı anında kontrol edilebilir. Yetkilendirme işlemleri süreli olarak da verilebilir, firma sahipleri dilerse belirli bir kişi için bir yıl gibi belirli sınırlı süreyle yetki tanımlayabilir. Yetki tamamen firmanın tasarrufundadır“ diye konuştu.