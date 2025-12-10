Adına kozmetik ürün alıp icralık olmasına sebep olan şahıstan şikayetçi oldu

İddiaya göre adına F.Ö. isimli şahıs, Kayseri’de yaşayan İ.A. isimli şahsın adına kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan yerden alışveriş yaptı. İcralık olan İ.A. firmanın avukatlarının araması sonucu kendi adına alışveriş yapıldığını anladı. İ.A.’nın şikayeti sonrası F.Ö. hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yaymak’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki İ.A. katılırken sanık F.Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan müşteki İ.A., “Adıma kozmetik ürün almışlar. Ç.Ö. ve F.Ö. yapmış. Avukatlar alacaklarını istedi sonra e-Devlet’e baktığımda öğrendim. Ben kozmetik ürün almadım. Dün akşam itibari ile baktığımda ödemem gereken bedel 2 bin TL idi. İcra dosyasının tamamen kapanana kadar şikayetçiyim” diye konuştu. Sanık F.Ö. ise, “Savunmamı yazılı olarak göndermek istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.