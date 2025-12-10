  • Haberler
  • Asayiş
  • Adına kozmetik ürün alıp icralık olmasına sebep olan şahıstan şikayetçi oldu

Adına kozmetik ürün alıp icralık olmasına sebep olan şahıstan şikayetçi oldu

Kayseri'de adına kozmetik ve kişisel bakım ürün alınması sonucu icralık olan şahıs şikayetçi oldu.

Adına kozmetik ürün alıp icralık olmasına sebep olan şahıstan şikayetçi oldu

İddiaya göre adına F.Ö. isimli şahıs, Kayseri’de yaşayan İ.A. isimli şahsın adına kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan yerden alışveriş yaptı. İcralık olan İ.A. firmanın avukatlarının araması sonucu kendi adına alışveriş yapıldığını anladı. İ.A.’nın şikayeti sonrası F.Ö. hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yaymak’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki İ.A. katılırken sanık F.Ö. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan müşteki İ.A., “Adıma kozmetik ürün almışlar. Ç.Ö. ve F.Ö. yapmış. Avukatlar alacaklarını istedi sonra e-Devlet’e baktığımda öğrendim. Ben kozmetik ürün almadım. Dün akşam itibari ile baktığımda ödemem gereken bedel 2 bin TL idi. İcra dosyasının tamamen kapanana kadar şikayetçiyim” diye konuştu. Sanık F.Ö. ise, “Savunmamı yazılı olarak göndermek istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Malatya Yolunda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü
Malatya Yolunda tıra arkadan çarpan araçta 3 kişi öldü
SP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Özçelik, 'İnsan haklarını korumak insani bir zorunluluktur'
SP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Özçelik, “İnsan haklarını korumak insani bir zorunluluktur”
Kayseri Barosu: 'Kentimizde kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin ciddi ve kabul edilemez sorunlar var'
Kayseri Barosu: “Kentimizde kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin ciddi ve kabul edilemez sorunlar var”
948 hakim ve savcının görev yeri değişti
948 hakim ve savcının görev yeri değişti
Yeşilhisar'da 'Ailem Benim Her Şeyim' konulu seminer düzenlendi
Yeşilhisar’da ‘Ailem Benim Her Şeyim’ konulu seminer düzenlendi
İnşaat maliyet endeksi yüzde 22 arttı
İnşaat maliyet endeksi yüzde 22 arttı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!