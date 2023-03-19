Adıyaman'a 2 adet konteyner çarşı kuruldu

Adıyaman'ı normal hayata döndürmek için çalışmalar sürdürülüyor. 2 tane konteyner çarşı kurulduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'İşyerleri yıkılan ve tekrar ticarete dönmek  isteyen vatandaşlarımız için 2 tane konteyner çarşı kuruldu.Diğer 4 tanesi yolda' dedi. 

PAYLAŞ
  • 19.03.2023 11:03
  • Güncelleme: 19.03.2023 11:03
  • 38
Adıyaman'a 2 adet konteyner çarşı kuruldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 il yıkıcı etkiyle sarsıldı. Deprem bölgelerine destekler sürüyor. Adıyaman'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Adıyaman'da hayatı normale döndürmek için gece gündüz çalışıyoruz. İşyerleri yıkılan ve tekrar ticarete dönmek  isteyen vatandaşlarımız için 2 tane konteyner çarşı kuruldu.Diğer 4 tanesi yolda. Adıyaman Kayseri çarşısında iş yerleri çekilen kura sonrası esnaflarımıza teslim edildi" dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorunlu Deprem Sigortası için önemli uyarı: 'Yılda bir kere yenilenmeli'

Zorunlu Deprem Sigortası için önemli uyarı: 'Yılda bir kere yenilenmeli'

Adıyaman'a 2 adet konteyner çarşı kuruldu

Adıyaman'a 2 adet konteyner çarşı kuruldu

DAHA FAZLA
Kayseri, Deprem Bölgesinin Yanı Sıra Sel Yaşanan Bölgelerin de Yardımına Koştu

Kayseri, Deprem Bölgesinin Yanı Sıra Sel Yaşanan Bölgelerin de Yardımına Koştu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Oruçreis'e de aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Oruçreis'e de aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz'

Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı