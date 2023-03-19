Adıyaman'a 2 adet konteyner çarşı kuruldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 il yıkıcı etkiyle sarsıldı. Deprem bölgelerine destekler sürüyor. Adıyaman'a koordinatör vali olarak atanan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Adıyaman'da hayatı normale döndürmek için gece gündüz çalışıyoruz. İşyerleri yıkılan ve tekrar ticarete dönmek isteyen vatandaşlarımız için 2 tane konteyner çarşı kuruldu.Diğer 4 tanesi yolda. Adıyaman Kayseri çarşısında iş yerleri çekilen kura sonrası esnaflarımıza teslim edildi" dedi.