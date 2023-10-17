Adıyaman'a 82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacak

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Adıyaman'a 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacak.' dedi.

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  • 17.10.2023 11:43
  • Güncelleme: 17.10.2023 11:43
Adıyaman'a 82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki inşa ve ihya çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da da afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürüyor. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Adıyaman’da yapılacak konut sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki Adıyaman’da; 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392’si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölümün yapılacağını belirtti.

“41 BİN 292 AFET KONUTU VE KÖY EVİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE SON AŞAMAYA GELDİK”
Resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; evlerin yükselmeye başladığını ve Adıyaman’ın ayağa kalktığını vurgulayan Bakan Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman’da, depremlerin ardından yapımına başladıkları 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldiklerini vurguladı. Bakan Özhaseki, Adıyaman’da yatay ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edilmekte olan afet konutları ile köy evlerinin görüntülerine yer veren bir video da paylaştı.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNE BAŞVURAN 19 BİN 872 KONUT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM EDİYOR” 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki; Adıyaman’da yapımı tamamlanacak konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini dile getirdi. Bakan Özhaseki ayrıca, ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başlatılan “Yerinde Dönüşüm” projesine Adıyaman’da başvuranların sayısına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Özhaseki, yaptığı paylaşımda; “Yerinde Dönüşüm projesine başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.” ifadesine yer verdi.

1ha

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