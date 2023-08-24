Adıyaman’a Kayserispor adına 250 konutun temeli atıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da Kayserispor adına Kayserili hayırseverlerin yaptıracağı 250 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor adına yapılacak konutlarında aralarında bulunduğu Kentsel Dönüşüm, Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Telekonferans ile katıldığı Toplam 4 bin 559 konut ve 541 dükkan ile hastane ve kavşak temel atma töreninde Kayserili hayırseverler tarafından Kayserispor adına yapılan 250 konutun da temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy katıldı.

Adıyaman Merkez İlçesi Mara Mahallesinde 3+1 ve 2+1 olarak toplam 17 bloktan oluşacak 250 konutun 8 ila 10 ayda tamamlanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE BU ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ

Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir taraftan yerinde dönüşümü bir taraftan da meydan projesini başlatıyoruz. Burada 4 binden fazla konutun temelini atıyoruz. Adıyaman’ı bir an önce şaşalı günlerine döndürecek olan bu projenin Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçelerle bağlantı olan yolların yapımı sürüyor. Bugün hastane farklı seviyeli kavşağı açılışını yapıyoruz. Ayrıca 8 ayrı noktada toplam 5 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temellerini atıyoruz. Bugün temeli atılan yerler arasında Adıyaman merkez Mara mahallesinde Kayserili hayırseverlerin Kayserispor’un bağışlarıyla 250 konut için de temel atılıyor. İnsanımızı meşrep ve kökenine ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır yaptığımız gibi el ele gönül gönüle başaracağız” diye konuştu.

BAKAN MEHMET ÖZHASEKİ: HEMŞEHRİLERİMİZİN DE DESTEĞİ İLE 4 BİNDEN FAZLA KONUTUMUZUN TEMELİNİ BURADA ATIYORUZ

Daha sonra konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bir taraftan yerinde dönüşümü bir taraftan da meydan projesini başlatıyoruz. Temel atma töreninin merkezi Adıyaman valiliğinin bulunduğu Atatürk Bulvarı. Besni’de yapımına başlanılanı saymazsak Kayserili hemşehrilerimizin de desteği ile 4 binden fazla konutumuzun temelini burada atıyoruz. Şehrin içine can verecek olan Adıyaman’ı eski şaşalı günlerine dönderecek olan projelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Kayserili hayırseverlerin yaptırdığı konut inşaatı önünde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hayırseverliği ile anılan Kayserimiz bir hayır işine daha imza atıyor. Adıyamanımızla beraberiz. Adıyaman’ımızda ve diğer illerde depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz, milletimiz, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız el ele vermek suretiyle bu yaraları saracaktır. Kayserimiz 1999 depreminde ne yaptıysa aynı şekilde burada da yaraları sarmak dışında konut yapımında desteğini gösterdi. Bakamınız Mehmet Özhaseki’nin vermiş olduğu söz doğrultusunda hayırseverlerimiz başta olmak üzere meslek odaları ve belediyelerimizle Adıyaman’ımıza 250 konutu hediye edeceğiz. Şimdiden yapılacak hayırların kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum” dedi.