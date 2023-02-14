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Velhamdülillahi ALLAHU EKBER: 198. saatinde Muhammed Cafer Çetin (18) enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
Adıyaman'da depremin 198. saatinde Muhammed Cafer Çetin (18) enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
- 14.02.2023 10:01
- Güncelleme: 14.02.2023 10:14
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Adıyaman’da depremin 198. saatinde Muhammed Cafer Çetin (18) enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
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