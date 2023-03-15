Adıyaman esnafına Melikgazi'nin yardım eli uzanıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteynerden oluşan Elbistan Melikgazi Çarşıyı kuran Melikgazi Belediyesi, şimdi de Adıyaman esnafı ve halkı için konteyner çarşı yapımının çalışmalarına başladı.

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  • 15.03.2023 15:07
  • Güncelleme: 15.03.2023 16:14
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Adıyaman esnafına Melikgazi'nin yardım eli uzanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde konteynerden oluşan Elbistan Melikgazi Çarşıyı kuran Melikgazi Belediyesi, şimdi de Adıyaman esnafı ve halkı için konteyner çarşı yapımının çalışmalarına başladı.

Gece gündüz çalışarak Adıyaman’da ekonomik ve sosyal hayatın normale dönmesi için 30 konteynerden oluşacak bir çarşı kuracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Adıyaman’ın yaralarını sarmak için gece gündüz mücadelemiz devam ediyor. Tüm ekibin emeğine sağlık. Depremden etkilenen illerimize ayağa kaldırmak için tüm belediyeler, kurum ve kuruluşlar olarak birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz. Konteyner Çarşımızın yapımı çok hızlı ilerliyor. Çarşının zemin ve alt yapı çalışması, ışıklandırması yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Elbistan’ı el birliğiyle ayağa kaldırmak için tüm belediyelerimizle çalışarak ticaret ve yaşam alanları kurmuştuk. Çok şükür orda insanların yüzleri gülmeye başladı. Ben değil biz anlayışıyla çalışıyor, Adıyaman’a da yeni bir çarşı alanı oluşturuyoruz. Depremden etkilenen esnaflarımızın kullanımına sunulmak üzere çarşımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” diye konuştu.

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İHA

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