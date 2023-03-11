Adıyaman esnaflarına çarşı yapılıyor
AFAD Adıyaman Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş ve Elbistan'dan sonra Adıyaman'a da esnaflar için çarşı kurulacağını açıkladı.
- 11.03.2023 12:01
- Güncelleme: 11.03.2023 12:01
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, AFAD Koordinatör Vali olarak önce Kahramanmaraş daha sonra Elbistan’a görevlendirilmişti. Görevini başarıyla icra eden Çiçek, şu anda Adıyaman’a görevlendirildi. Vali Çiçek, Adıyaman’a depremden etkilenen esnaflar için çarşı kurulacağını ifade ederek, “Adıyaman'da yaraları sarmak için arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Depremden etkilenen esnaflarımızın kullanımına sunulmak üzere çarşı yapımına başladık” dedi.
1ha
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