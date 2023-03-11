Adıyaman esnaflarına çarşı yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, AFAD Koordinatör Vali olarak önce Kahramanmaraş daha sonra Elbistan’a görevlendirilmişti. Görevini başarıyla icra eden Çiçek, şu anda Adıyaman’a görevlendirildi. Vali Çiçek, Adıyaman’a depremden etkilenen esnaflar için çarşı kurulacağını ifade ederek, “Adıyaman'da yaraları sarmak için arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Depremden etkilenen esnaflarımızın kullanımına sunulmak üzere çarşı yapımına başladık” dedi.