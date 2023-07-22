Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor

Adıyamanspor Teknik Direktörü Erol Kapusuz, başarılı bir kamp dönemi geçirip, ligde hedefledikleri noktaya gelmek istediklerini söyledi. Kapusuz, Adıyaman'a teselli olmak istiyoruz dedi.

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  • 22.07.2023 10:15
  • Güncelleme: 22.07.2023 10:37
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Adıyamanspor, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adıyamanspor Teknik Direktörü Erol Kapusuz, başarılı bir kamp dönemi geçirip, ligde hedefledikleri noktaya gelmek istediklerini söyledi. Kapusuz, "Adıyaman’a teselli olmak istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig takımlarından Adıyamanspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de sürdürüyor. Bu sezon başarılı bir dönem geçirmek isteyen sarı-siyahlılar, Adıyaman halkının yüzünü güldürmek istiyor. Teknik Direktör Erol Kapusuz da hedeflerinin yaraların sarılması adına çaba sarf etmek olduğunu söyledi.

Kayseri’de devam eden kamp çalışmaları hakkında açıklamalar yapan teknik direktör Erol Kapusuz, "Güzel bir kamp ortamı var. İnşallah başarılı bir dönem geçirmek ve lige iyi başlamak istiyoruz. Adıyaman’a teselli olmak istiyoruz" dedi.

Genç ve mütevazi bir kadro ile ligde mücadele edeceklerini söyleyen Erol Kapusuz, maliyeti yüksek olmayan oyuncular ile Adıyamanspor’u başarıya taşımayı hedef seçtiklerini de dile getirdi.

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İHA

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