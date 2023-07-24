Adıyamanspor Teknik Direktörü Kapusuz: 'Kayserispor'daki günlerimi unutmak mümkün değil'

Adıyamanspor Teknik Direktörü Erol Kapusuz Kayserispor'da oynamanın ve antrenörlük yapmanın çok önemli olduğunu ifade ederek Kayserispor'da forma giydim. Antrenör olarak da görev almak isterim dedi.

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  • 24.07.2023 10:39
  • Güncelleme: 24.07.2023 10:39
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Adıyamanspor Teknik Direktörü Kapusuz: 'Kayserispor'daki günlerimi unutmak mümkün değil'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adıyamanspor Teknik Direktörü Erol Kapusuz; Kayserispor’da oynamanın ve antrenörlük yapmanın çok önemli olduğunu ifade ederek "Kayserispor’da forma giydim. Antrenör olarak da görev almak isterim" dedi.

Kayseri’de kamp çalışmalarını sürdüren Adıyamanspor’un Teknik Direktörü Erol Kapusuz, Kayserispor’un büyük bir camia olduğunu ve herkesin o çatı altında görev almak isteyeceğini söyledi. Teknik Direktör Erol Kapusuz, "Hem Kayserili olduğum için, hem Kayserispor’da oynadığım için Kayseri’nin yeri bende çok ayrı. Ayrıldığımız zaman bile bu takımın iyi olması için dua ediyoruz. O dönemki Kayserispor ile şimdiki Kayserispor arasında fark var. Bundan 20-25 yıl önce gönülden yürekten oynanıyordu, sevgi daha farklıydı. Şimdi daha farklı olmuş. Ama Kayserispor büyük bir camia. Büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Her futbolcu burada oynamak, her antrenör burada çalışmak ister" dedi.

Bir gün Kayserispor’da görev almayı umut ettiğini de söyleyen Teknik direktör Erol Kapusuz, "Kayseri’de antrenörlük yapmak büyük bir şeref. Kayserili olup da bunu istemeyecek kimse yoktur. Bu nasip işi, çalışma işi. İnşallah bize de sıra gelir" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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