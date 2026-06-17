Adli Bilişim Uzmanı Duran, 'Veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez'

Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran, KayseRadar ‘Adalet Terazisi’ programında moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Adli Bilişim Uzmanı Özlem Duran, son dönemde artan bahis sitelerinden gelen mesajlar ve oltalama mailleriyle ilgili olarak, “Bu bahis sitelerinden gelen mesajlar ya da oltalama maillerine yönelik sert bir kapsam gelecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafında da çalışmalar yapılabiliyor. Ama veri çok olunca ya da veri yayılmış olunca bu tarz işlemler çoğalmış oluyor ister istemez. BTK bunlarla ilgili önlemler alıyor, bu kısımla ilgili kendi telefon numaranın kayıtlı olduğu siteleri ileti yönetim sisteminden görebiliyorsun. Bu devletin oluşturmuş olduğu bir portal. Mail adresi ya da telefonunuzdan ileti yönetim sisteminize girdiğinizde sizin telefon numaralarınızla nerelere arama yetkisi ya da mesaj atma yetkisi verdiğinizi orada net bir şekilde görebilirsiniz. Aslında bu ileti yönetim sisteminde bir alışveriş merkezine gittiniz, kasada sizden telefon numaranızı istiyor ve bir kod gelecek verir misiniz diyorlar. Aslında sormuyoruz neden kod istiyorsun. Aslında o kod iletişim yönetim sistemine numaranızı kaydetmek ve bundan sonraki reklam süreçleri için sizleri bilgilendirmek için atılıyor. Ben hep şunu söylüyorum. İYS sistemini sürekli kontrol edin ve orada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerde kaydınız varsa mutlaka o kaydı kaldırın” dedi.

Duran, devletin veri sızıntılarını engelleyemeyeceğini de belirterek, “Diğer taraftan veri sızdırılması hiçbir zaman önlenemez. Çünkü verinin sahibi o veriyi zaten vermek istiyorsa buna devletin yapacağı hiçbir şey yok. Burada tamamen şu yapılabilir. Kişi farkındalıkları artırılabilir. İlgili kurumların veri sızıntılarıyla ilgili önlemler artırılabilir. İnternet tarafındaki güvenlik artırılabilir. Ama yüzde yüz veri sızıntısı maalesef engellenemez” ifadelerini kullandı.