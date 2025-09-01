Adlî Yıl Açılış Programı Gerçekleştirildi

Açılış programına, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Alkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, diğer milletvekilleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, rektörler, ilçe belediye başkanları ve yargı mensupları katıldı.

Adlî Yıl Açılış Programı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025-2026 Adli Yıl Açılış Programı’na katılarak, yargı camiasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve resmi bir törenle adli yılın açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, programda yaptığı konuşmada adaletin önemine dikkat çekti. Korkmaz, mahkemelerin ve tüm birimlerin adaleti tesis etmek için özveriyle çalıştığını belirterek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da yargının tüm unsurlarıyla birlikte bu önemli günü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özsoy, adli yılın adaletin sağlanmasına katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adli yıl açılışıyla ilgili değerlendirmesinde, “Yargı camiamızın değerli mensuplarıyla bir araya geldik. Hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için fedakârca görev yapan tüm yargı mensuplarımızın yeni adli yıllarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Adli yıl açılış töreninin ardından, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy’u makamında ziyaret etti. Büyükkılıç, misafirperverlikleri için Korkmaz ve Özsoy’a teşekkür ederek, yeni adli yılda başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

Bu önemli açılış, Kayseri’de adaletin ve hukukun üstünlüğünün önemini bir kez daha vurguladı.

Haber Merkezi

